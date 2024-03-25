نائب محافظ البحيرة تعتمد عددا من المخططات التفصيلية لـ 4 مراكز

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، المخطط التفصيلي لـ 4 مراكز، حيث تم إعتماد المخطط التفصيلي لقرية عزب نقرها التابعة للوحدة المحلية لقرية افلاقه التابعة لمركز دمنهور، كما تم إعتماد المخطط التفصيلي لقرية زاوية غزال التابعة للوحدة المحلية لقرية زاوية غزال بمركز دمنهور.

إعتماد المخطط التفصيلي لقرية التوفيقية التابعة للوحدة المحلية لقرية فيشا بمدينة إيتاي البارود و إعتماد المخطط التفصيلي لقرية توابع كينج عثمان التابعة للوحدة المحلية لقرية كوم اشو بمركز كفر الدوار.

إعتماد المخطط التفصيلي لقرية كفر سلامون التابعة للوحدة المحلية لقرية شابور بمركز كوم حماده ، كما تم إعتماد المخطط التفصيلي لقرية السوم الغربية التابعة للوحدة المحليه لقرية الطود بمركز كوم حماده

هذا وقد تم عرض جميع المخططات التفصيلية السالف ذكرها باللوحة الزجاجية الموجودة بالوحدة المحلية لكل قرية لمدة 15 يوم لتلقي تظلمات المواطنين والأهالي لعرضها على لجنة المخططات التفصيلية.

وصرحت المهندسة منال عبد المنعم مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، أنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية وعرض جميع التظلمات المقدمة من المواطنين خلال الفترة القانونية وتم البت فيها من خلال لجنة المخططات التفصيلية المشكلة بالقرار رقم 1093 لسنة 2016 وذلك وفقًا لأحكام القانون 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما للعمل بموجبهم قانوناً وذلك تيسيراً على المواطنين ومنعاً لظهور العشوائيات حرصاً على الصالح العام.

مشيرةً إلى أنه قد تم التصديق مع الوحدات المحلية المختصة وتم إعتمادها في ضوء المخططات الإستراتيجية المعتمدة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني.