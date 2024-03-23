لضبط الأسعار.. السكرتير المساعد بالبحيرة يتفقد السلاسل التجارية والأسواق

قام كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة بجولة مرورية على مجمع المواقف وعدد من السلاسل التجارية و الأسواق والمخابز بحوش عيسي وذلك بحضور عمر لبيب رئيس مركز ومدينة حوش عيسي.

حيث قام بالتأكد من انتظام سير العمل داخل مجمع المواقف والالتزام بالتعريفة المقررة وخطوط السير بعد تحريك أسعار الوقود.

كما تفقد عدد من المحلات التجارية لمتابعة توافر السلع الغذائية والاستراتيجية بالأسواق والتأكد من ضبط الأسعار والإعلان عنها وتسعيرها وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين والتأكد من جودة السلع المعروضة وصلاحيتها.

كما تم المرور علي المخابز للتأكد من انتظام سير العمل، وإلالتزام بالأوزان والمواصفات القياسية للخبز، وحصص الدقيق الخاصة بكل مخبز وصرف ببطاقات المواطنين.

ووجه بتكثيف الحملات والمتابعة والمرور على المحلات العامة وأماكن شراء السلع الغذائية والتموينية، والمواقع ذات التردد المعتاد للمواطنين، والتنسيق على مدار الساعة بصورة يومية مع مديرية التموين والجهات الرقابية المعنية، لمراقبة حركة الأسعار ومحاربة الغلاء.