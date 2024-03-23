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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السكرتير العام بالبحيرة يتفقد مجمع مواقف أبو حمص لمتابعة الإلتزام بتعريفة الركوب الجديدة

السكرتير العام بالبحيرة
السكرتير العام بالبحيرة

قام اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة  بجولة تفقدية داخل مجمع المواقف بمدينة أبو حمص للوقوف على مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وإنتظام سير العمل بالموقف وعدم وجود أى معوقات وذلك بحضور اللواء مدحت الزغد  رئيس مركز ومدينة أبو حمص  .

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كما تم المرور علي المخبز الإستراتيجي للتأكد من إنتظام سير العمل، وإلالتزام بالأوزان والمواصفات القياسية للخبز، وحصص الدقيق الخاصة بالمخبز وصرف ببطاقات المواطنين.

التقي السكرتير العام  بعدد من الركاب والمواطنين داخل مجمع المواقف واطمئن منهم على حسن سير العمل وعدم وجود أى معوقات وعدم زيادة السائقين لتعريفة الركوب الجديدة المقررة بجميع الخطوط .

البحيرة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة السكرتير العام للمحافظة تعريفة الركوب الجديدة

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