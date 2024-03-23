البحيرة .. تكريم عدد من حفظة القرآن الكريم بمركز الرحمانية

شهد كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة، اليوم الجمعة، حفل تكريم حفظة القرآن الكريم والذي نظمته لجنة المسابقة الرمضانية الكبري للقرآن الكريم بجمعية عمر بن الخطاب الخيرية بمركز الرحمانية، وذلك بحضور الحسيني أبو عيانة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الأزهر والأوقاف وأسرة إذاعة القرآن الكريم.

كرم السكرتير المساعد الفائزين في المسابقة، وشارك توزيع الجوائز وشهادات التقدير، وأشار إنه حريص على دعم مسابقات حفظ القرآن الكريم، لتشجيع أبناء المحافظة من مختلف المراحل العمرية على حفظ القرآن الكريم، مقدما التهنئة للفائزين في المسابقة وأولياء أمورهم، مؤكدا على الاستمرار في متابعة حفظ القرآن الكريم، والعمل بخلق القرآن الكريم أسوة بالرسول صلى الله عليه وسلم.