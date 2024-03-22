عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة تتجاوز 12 مليون.. افتتاح 7 مساجد جديدة في البحيرة

إفتتاح المساجد بالبحيرة
إفتتاح المساجد بالبحيرة

حرصت الدولة على عمارة وبناء المساجد ونشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.  

txt

نائب محافظ البحيرة تتفقد عددا من المخابز البلدية

txt

بسبب التعريفة الجديدة |إجراء مفاجئ من نائب محافظ البحيرة بموقف سرفيس

تم اليوم إفتتاح 7 مساجد جديدة بمراكز حوش عيسى و كفر الدوار و الدلنجات  و أبو حمص و المحمودية بتكلفة إجمالية 12 مليون و 750 ألف جنيه وهم مسجد محمد عبد النبي بركات (القوني) - حوش عيسى مساحة 81 م 2 بتكلفة إجمالية 800 ألف جنيه و مسجد التوحيد بالحاجر - كفر الدوار على مساحة  131 م2 بتكلفة إجمالية مليون و 500 ألف جنيه و مسجد الرحمن عزبة صابر العجني النهر بستان الدلنجات على مساحة 200 م2 بتكلفة إجمالية مليون و 600 ألف جنيه.

 مسجد التائبين - قرية عبد المنعم رياض - أبو حمص على مساحة  222 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه و مسجد التقوي  قرية البوصة الأمراء كفر الدوار على مساحة  279 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

 مسجد الشريف - مزرعة 4 فرهاش - حوش عيسى على مساحة  243 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه و مسجد الميري ( الكبير) - المحمودية على مساحة 400 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون و 850 ألف جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان " رمضان شهر الانتصارات" أن رمضان المبارك شهر الانتصارات والعزة والكرامة، فإذا كنا مع الله بحق وصدق كان النصر والفوز حليفنا، وإذا حدنا عن منهج الله سبحانه نزع من قلوب أعدائنا المهابة منا وألقى الوهن في قلوبنا لبعدنا عنه ومخالفتنا لأوامره، أو تقصيرنا في الأخذ بالأسباب التي أمرنا أن نأخذ بها من إعداد أنفسنا بكل ما يتضمنه الإعداد من معان إيمانية وعلمية وعسكرية واقتصادية.

فما أحوجنا الي استلهام روح الانتصارات والتضحية والفداء في شهر رمضان المبارك؛ حتى نحقق لأنفسنا النجاة والسعادة ولأوطاننا التقدم والرفعة والازدهار.

البحيرة بناء المساجد خطبة الجمعة اليوم مراكز المحافظة محافظ البحيرة مواجهة الأفكار المغلوطة نائب محافظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاءً للاعب.. دورة رمضانية في بورسعيد تحمل اسم أحمد رفعت.. شاهد

مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة .. غدا

تنين كومودو| حكاية ظهور حيوانين مفترسين في مصر: “كانوا بيتخانقوا”.. شاهد بالفيديو

4 أيام | تنبيه رسمي من الأرصاد لـ طقس غير متوقع

شخص واحد زاره وأكل طبق حلوى.. ماذا فعل أحمد رفعت بعد استعادة الوعي؟

زيادة أسعار البنزين والسولار.. أجرة السرفيس والمواصلات الجديدة بالقاهرة والمحافظات .. القائمة الكاملة

الزمالك يقطع الطريق علي الأهلي ويغري المدافع الأبرز في الدوري المصري لضمه

رامز جاب من الآخر| إمام عاشور يكشف سبب إخفاء توقيعه للأهلي

ترشيحاتنا

مجدي عبد الغني: أنا أول من سجد بالملاعب في العالم

أول ظهور لـ كيت ميدلتون بعد شائعة وفاتها

حسام حسن يعلن تشكيل المنتخب لمواجهة نيوزيلندا في افتتاح كأس عاصمة مصر

الجيش الإسرائيلي : قصف عدد من أهداف حزب الله في جنوب لبنان

تجنبا للاستغلال .. اِعرف السعر الجديد لأجرة التاكسى والسرفيس بمحافظة القاهرة

لأعضاء هيئة التدريس.. فتح باب الترشح لجائزة الملك فيصل 2025


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها 50عامًا.. شاهد|سيارة كلاسيكية في شوارع الكوربة لن تصدق إمكانياتها

مي عمر تثير الجدل بإطلالة غير متوقعة

بشرى للموظفين .. ماذا يحدث في المرتبات قبل عيد الفطر 2024

حلويات رمضان| طريقة عمل أصابع زينب

فيديو

عقوبة صارمة| ماذا يحدث لسائقي السيارات حال مخالفة تعريفة الركوب؟

موعد وتفاصيل إجازة عيد الفطر 2024 .. فيديو

مشهد جريء رفضته لقاء الخميسي وهذه الفنانة وافقت عليه | فيديو جراف

أم تترك رضيعتها بمفردها بالمنزل 10 أيام دون طعام ولا شراب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ