نائب محافظ البحيرة تتفقد عددا من المخابز البلدية

قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بجولة تفقدية على المخابز البلدية، بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة ومحمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور.

للتأكد من انتظام سير العمل، وإلتزامها بالأوزان والمواصفات القياسية للخبز، وحصص الدقيق الخاصة بكل مخبز والصرف ببطاقات المواطنين.

وجهت نائب محافظ البحيرة بتكثيف المرور اليومى على المخابز البلدية المدعمة، للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان والحفاظ على الدعم وضمان وصوله لمستحقيه وضبط المخالفين.

يأتى ذلك فى إطار تضافر الجهود والتنسيق مع كافه الجهات المعنية لإحكام الرقابة على المخابز والأفران البلدية بدائرة المحافظة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وعدم التلاعب في الحصص التموينية وانتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان.