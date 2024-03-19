سكرتير عام البحيرة: إقامة مشروعات نفع عام بمساحة 37 فدانا برشيد

ترأس اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، الإجتماع الخاص بتسليم الإصلاح الزراعي خرائط قطعة أرض علي مساحة 37 فدان بمدينة رشيد لمحافظة البحيرة، وذلك تمهيداً لاستلام هذه الأرض وإقامة مشروعات نفع عام عليها، وذلك بحضور مسئولي وممثلي كافة الجهات المعنية.

حيث أشار السكرتير العام للمحافظة أنه من المقرر الإستفادة من قطعة الأرض فى إقامة مشروعات تنموية تعود بالنفع العام علي المواطنين وتنمية المنطقة، مؤكداً أن محافظة البحيرة لن تدخر جهدًا فى تنمية مواردها وتوسيع رقعة العمران بها نظراً للتطور الدائم والمتزايد فى احتياجات المواطنين ومتطلباتهم.

وأضاف أن التنسيق والتعاون المثمر بين المؤسسات الحكومية يستهدف فى المقام الأول خدمة مصالح المواطنين بالإضافة إلي تحقيق أهداف الدولة التنموية وبخاصة فى ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تميزت بإطلاق مشروعات غير مسبوقة فى كافة القطاعات والمجالات.