تموين البحيرة.. ضبط 2 طن سمك ماكريل مجهول المصدر

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية بمركز أبو حمص تحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية.

أسفرت عن ضبط مصنع بسكوت يدار بدون سجل صناعي ويقوم بتقليد علامات تجارية لشركات كبرى حيث تم التحفظ علي ٤٥٠٠ عبوة بسكوت ويفر مختلف الأطعمة و٣ شكائر سكر بإجمالي ١٥٠ كيلو وعدد ٢ شيكارة دقيق بإجمالي ١٥٠ كيلو وشيكارة نشا زنة ٥٠ كيلو وعدد ٣ كراتين سمنه بإجمالي ٧٥ كيلو، كما تم ضبط ٢٠٠ كرتونة أسماك هورس (ماكريل) زنة الكرتونة ١٠ كجم بإجمالي ٢ طن مجهول المصدر.

ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.