تنظيم 7 ورش عمل استفاد منها 54 طالبا وطالبة بالبحيرة

تواصل مكتبة مصر العامة بدمنهور جولاتها بكافة مدن ومراكز المحافظة ضمن حملة " اقرأ . فكر . لمستقبل أفضل" وذلك لتحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافي لكافة القرى والنجوع.

حيث قامت بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، بزيارة مدرسة الإمام محمد عبده الرسمية لغات بمركز ومدينة شبراخيت وأشار أحمد الهواش مدير المكتبة أنه قد استفاد من أنشطة الحملة ٥٤ طالب وطالبه من المراحل المختلفة بواقع ٧ ورش عمل بعنوان إعادة تدوير المخلفات والحفاظ على البيئة و ورشة تحدي القراءة ومسابقة فى معلومة و توزيع هدايا وجوايز و ورشة تلوين متنوعه و اشغال يدويه وورشة رسم و ألعاب حروف وكلمات و ألعاب تفاعلية.

ومن الجدير بالذكر أنه يتم اتباع جدول جولات خارجية لمدارس المراكز والقرى المختلفة بنطاق المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة خلال العام الدراسي الحالي.