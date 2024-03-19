تموين البحيرة: ضبط 4425 عبوة بسكويت وسلع غذائية فاسدة داخل شركة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر ، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ حملة تموينية بمركز دمنهور تحت إشراف سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية أسفرت عن ضبط ٤٤٢٥ عبوة بسكويت وسلع غذائية مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية داخل أحد شركات الأغذية قبل بيعها و تداولها بالأسواق وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.