إزالة 5 حالات تعد بمركزي الدلنجات ورشيد بالبحيرة

شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمركزي الدلنجات ورشيد عن إزالة 5 حالات تعدي على مساحة 786 مترا مربعا عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمون الأسمنتية ووقف أعمال وإزالة حوائط وشدات خشبية.

وتجدر الإشارة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.