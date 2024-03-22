بسبب التعريفة الجديدة |إجراء مفاجئ من نائب محافظ البحيرة بموقف سرفيس

قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة بجولة تفقدية داخل مجمع المواقف بدمنهور للوقوف على مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وإنتظام سير العمل بالموقف وعدم وجود أى معوقات بحضور اللواء عبد المنعم السبيعى المدير التنفيذى لمشروع المواقف ومحمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور.

التقت نائب محافظ البحيرة بعدد من الركاب داخل مجمع المواقف واطمأنت منهم على حسن سير العمل وعدم وجود أى معوقات وعدم زيادة السائقين لتعريفة الركوب الجديدة المقررة بجميع الخطوط.

وشددت د/ نهال بلبع على إستمرار متابعة إنتظام سير العمل بالموقف على جميع الخطوط والتواجد دورياً علي مدار اليوم لمتابعة مدى إلتزام السائقين بالتعريفة المقررة وخطوط السير بعد تحريك أسعار الوقود وإتخاذ عقوبات رادعة حيال المخالفين والتعامل بقوة القانون مع أي سائق يمتنع عن تحميل المواطنين أو يغالى في الأسعار ويقوم بمضاعفة التسعيرة مع إستمرار التواصل مع المواطنين وتكثيف الحملات المرورية .