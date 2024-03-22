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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمراقبة الأسعار.. السكرتير المساعد بالبحيرة يتفقد عددا من السلاسل التجارية والأسواق

السكرتير المساعد
السكرتير المساعد بالبحيرة

قام كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة بجولة مرورية على عدد من السلاسل التجارية والأسواق بدمنهور، وذلك بحضور مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، للتأكد من انتظام سير العمل وجودة السلع المعروضة والالتزام بالأسعار.

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نائب محافظ البحيرة تتفقد عددا من المخابز البلدية

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بسبب التعريفة الجديدة |إجراء مفاجئ من نائب محافظ البحيرة بموقف سرفيس

كما تفقد عدد من المحلات بمركزى رشيد والرحمانية وادكو لمتابعة توافر السلع الغذائية والاستراتيجية بالأسواق والتأكد من ضبط الأسعار والإعلان عنها وتسعيرها وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين والتأكد من جودة السع المعروضة وصلاحيتها،  وذلك بحضور اللواء ياسر مهنا الدميني رئيس مركز ومدينة رشيد،  والحسينى أبو عيانة رئيس مركز ومدينة الرحمانية .

ووجه بتكثيف الحملات والمتابعة والمرور على المحلات العامة وأماكن شراء السلع الغذائية والتموينية، والمواقع ذات التردد المعتاد للمواطنين، والتنسيق على مدار الساعة بصورة يومية مع مديرية التموين والجهات الرقابية المعنية، لمراقبة حركة الأسعار ومحاربة الغلاء.

ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من الإلتزام بالمواصفات وكذا متابعة جودة السلع المعروضة والالتزام بالأسعار.

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