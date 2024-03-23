البحيرة .. إجراءات لتذليل عقبات المستثمرين داخل المناطق الصناعية

عقد اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اجتماعا بشأن تذليل العقبات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية بالمحافظه وحل المشكلات التي تواجههم بحضورالسيد حمزه رئيس الوحده المحلية لمركز ومدينه وادي النطرون و شريف شاهين مدير عام التخطيط بشركه المياه والسيده المهندسه نورهان عقده قائم باعمال منسق عام المناطق الصناعيه والسيد المهندس محمد عبد الرحمن مدير المنطقه الصناعيه بوادي النطرون .

حيث تم سرد ما تم إتخاذه من إجراءات واقتراح الحلول الممكنه حرصا علي الصالح العام وخلال الإجتماع شدد السكرتير العام على أهمية تزليل كافة المعوقات لتشجيع المستثمرين علي الإستثمار داخل المحافظة كما تم مناقشة بعد الطلبات المقدمة من المستثمرين .