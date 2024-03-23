عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحيرة .. إجراءات لتذليل عقبات المستثمرين داخل المناطق الصناعية

السكرتير العام بالبحيرة
السكرتير العام بالبحيرة

عقد اللواء محمد شوقى بدر  السكرتير العام للمحافظة، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اجتماعا بشأن تذليل العقبات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية بالمحافظه وحل المشكلات التي تواجههم بحضورالسيد حمزه رئيس الوحده المحلية لمركز ومدينه وادي النطرون و شريف شاهين مدير عام التخطيط بشركه المياه والسيده المهندسه نورهان عقده قائم باعمال منسق عام المناطق الصناعيه والسيد المهندس محمد عبد الرحمن مدير المنطقه الصناعيه بوادي النطرون .

txt

السكرتير العام بالبحيرة يتفقد مجمع مواقف أبو حمص لمتابعة الإلتزام بتعريفة الركوب الجديدة

txt

البحيرة .. تكريم عدد من حفظة القرآن الكريم بمركز الرحمانية

حيث تم سرد ما تم إتخاذه من إجراءات واقتراح الحلول الممكنه حرصا علي الصالح العام  وخلال الإجتماع شدد السكرتير العام على أهمية تزليل كافة المعوقات لتشجيع المستثمرين علي الإستثمار داخل المحافظة كما تم مناقشة بعد الطلبات المقدمة من المستثمرين .

البحيرة ديوان عام المحافظة تشجيع المستثمرين تذليل العقبات المنطقة الصناعية السكرتير العام للمحافظة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الفيفا بعد فوز منتخب مصر على نيوزيلندا

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 بعد القفزة الأخيرة

الرئيس السيسى يستقبل محمد بن زايد فى لقاء أخوي.. فيديو

اندلاع حريق هائل في باخرة على كورنيش النيل بـ الجيزة..فيديو

من محبسه بخط اليد.. أول رسالة من سائق أوبر بقضية حبيبة الشماع|انفراد

ما مصيرها ؟| استخراج كنز من سفينة غارقة تحمل 200 طن ذهب .. القصة الكاملة

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد هبوطه 400 قرش

حكاية جريمة هزت الدقهلية| قطة تلتهم رضيعة.. والتحقيقات تكشف مفاجأة غير متوقعة

ترشيحاتنا

التنمر والمعايرة والشتايم فى الهزار.. علي جمعة يحذر الشباب وصغار السن

مفتي الجمهورية: لم يثبت عن الرسول أنه ضرب أو أساء لأحد بل كان رحيما

بريطانيا تعلن عن حادث بحري جديد قرب المخا باليمن

السيسي ومحمد بن زايد يبحثان الأوضاع في قطاع غزة.. فيديو

هل يجوز إخراج زكاة الفطر في صورة أموال؟.. أحمد عمر هاشم يُجيب

ملتقى الظهر بالجامع الأزهر يكشف عن مخرج للعبد من الضيق وسعة في الرزق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبة مجدي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

7 مليارات دولار و20 ألف فرصة عمل| مشروع مصري باستثمارات عالمية في هذه المنطقة

إلهام شاهين تستعرض أناقتها بإطلالة رمضانية لافتة| شاهد

تحذير.. السيارات المتصلة بالإنترنت تهدد بيانات السائقين

فيديو

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

محسن منصور لـ صدى البلد: روجينا صنعت البهجة في كواليس سر إلهي

يوسف الأسدي: رؤوف عبد العزيز أخرج طاقتي التمثيلية في سر إلهي.. خاص

كسر أم خلع.. تفاصيل إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر ومدة غيابه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ