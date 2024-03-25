تموين البحيرة: ضبط 100 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، بتنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز البلدية أسفرت عن بمركزى إدكو و كوم حمادة تم ضبط ٨ مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبز تصرف فى ٣ شكائر دقيق بلدى مدعم و ٣ مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، كما تم تحرير محضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات وقت المرور.

حيث تم بمركزى بدر و الدلنجات تم ضبط ٤٠ شيكارة محسن زراعى و١٠ شكائر أسمنت مجهول المصدر بالإضافة لضبط ٩ مخابز بلدية قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن ومخبز تصرف فى ٤ شكائر دقيق بلدى مدعم و٣ مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخبزين لعدم نظافة أدوات العجين ، كما تم تحرير ٩ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة و ٣ محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

وبحملة مماثلة بمركز وادى النطرون تم ضبط ١٠٠ عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية ومحل مبيدات زراعية لحيازته ١٠ شكائر يوريا مدعم بغرض البيع بالسوق السوداء.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.