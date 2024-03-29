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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الندوات التثقيفية بجامعة الوادي الجديد تتصدر الأنشطة الطلابية في رمضان

جانب من الندوه
جانب من الندوه

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الوادي الجديد ضمن خطة الانشطة الطلابية ندوتين تثقيفتين بقاعة كلية الطب البشرى.

وصرح الدكتور جمال حسن منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة والمشرف على الادارة العامة لرعاية الشباب بان الندوات كانت: الاولى بعنوان إنتصارات العاشر من رمضان وحاضر ها الدكتور عمرو عثمان احمد المدرس بكلية الاداب وتحدث عن اهم الاحداث التى وافقت  حرب اكتوبر المجيدة  وتلاحم كافة فئات الشعب وتلاحمه مع جيشه الوطنى وعقيدة الجندى العربى والمصرى فى الدفاع عن كل ماهو غالى ونفيس  .. والدروس المستفادة من هذه الانتصارات العظيمة.

 

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وتحدثت الدكتورة سارة يوسف المدرس المساعد بكلية الاداب عن الدروس المستفادة من غزوة بدر التى تعد احد اهم الانتصارات العسكرية فى التاريخ الاسلامى وما تبعه من فتوحات وانتصارات كبرى، واضاف الاستاذ انور عباس مدير عام الادارة بانه تخلل الندوتين فاصل ثقافى تضمن القاء اسئلة دينية على الطلاب مع منح الفائزين جوائز مالية تحفيزا وتشجيعا لاثراء النشاط الثقافى لطلاب الجامعة .

 


كما قدم الشكر لاسرة كلية الطب على استضافتهم لانشطة الادارة العامة وللطلاب الحضور واثنى على لجنة النظام من اسرة طلاب من اجل مصر متمنيا للجميع دوام التوفيق والتقدم.

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