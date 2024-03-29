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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انهيار نسرين أمين ويسرا اللوزي في مواجهة نعامة رامز جاب من الآخر

رامز جاب من الأخر
رامز جاب من الأخر

وقعت الفنانتان نسرين أمين ويسرا اللوزي، ضحية مقلب رامز جاب من الآخر، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة.

وخلال أحداث الحلقة، شعرت الفنانتان بالانهيار أمام نعامة رامز جلال، بعد أن خرجتا من النفق في رامز جاب من الآخر. 

كشف برومو برنامج "رامز جاب من الآخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.
 

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