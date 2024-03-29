عطر فمك بالصلاة عليه.. حب النبي يطير بك إلى الجنة وينجيك من النيران

قال الشيخ سليم حمدي، الواعظ بالأزهر الشريف، إن أفضل اللحظات وأطيبها وأسعدها تلك التي يحياها المسلم في حب النبي.

حب النبي

وأضاف سليم حمدي، في فيديو لصدى البلد، عن فوائد حب النبي على المسلم، أن أفضل اللحظات التي يعيشها المسلم هي لحظة الحب له والعيش معه وأفضل أنفاس تلتقطها تلك التي تعطر فمك فيها بالصلاة على النبي.

وأشار إلى أن حب رسول الله، فيه سعادة النفوس وانشراح الصدور وضياء القلوب وغذاء الأرواح فهو علامة من علامات الإيمان وأصل من أصول الإسلام ومن ثم لا يكتمل إيمان المرء إلا إذا أحب رسول الله.

واستشهد الواعظ بالأزهر الشريف، بما ورد عن أنس رضي الله عنه أن النبي قال (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين).

أوضح، أن حب رسول الله في جوهره يكمن في التعلق بحضرته والتعلق بسنته والتشوق لرؤيته والسير على طريقته، فهو شفاء الأبدان من أوجاعها ودواء القلوب من أمراضها، مؤكدا أن حب النبي هو سبب للفوز بالجنان والبعد عن النيران.

فضل الصلاة على النبي

وقال محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصلاة على النبى -صلى الله عليه وسلم- بقول “اللهم صل وسلم على نبينا محمد” من أفضل العبادات التى يتقرب بها العبد المسلم إلى الله، مضيفا أن الله تعالى قال فى كتابه العزيز (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) كما قال النبى فى حديثه الشريف (ما من احد يسلم عليً إلا رد الله عليا روحى فأرد عليه السلام).

وأوضح أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار أن في الصلاة على النبى يوم الجمعة ورد عن الحبيب المصطفى أنه قال ( إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَام ، وَفِيهِ قُبِضَ ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ -أَيْ يَقُولُونَ قَدْ بَلِيتَ- قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ السَّلام ) .

وأضاف، أنه بهذا يظهر أن من يصلى على النبى بقوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد فإن الملائكة تبلغه ويرد عليه النبى السلام وما أعظم هذا الشرف.