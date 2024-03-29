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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد عمر هاشم: النبى كان يكثر الطاعات فى العشر الآواخر من رمضان

أحمد عمر هاشم
أحمد عمر هاشم

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الطاعات فى العشر الآواخر من شهر رمضان لافتا إلى أن الله خص أياما من الدهر بفضل ونفحات.

وأضاف أحمد عمر هاشم، خلال برنامج ا “يوميات الرسول”، المذاع على قناة “صدى البلد”، « عن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها قالتْ: كان رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يُجاوِر في العَشْر الأواخِر من رمضانَ، ويقول: تَحرَّوا ليلةَ القَدْر في العَشْر الأواخِر من رمضان».

أبى هريرة

وأكد أحمد عمر هاشم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الحديث هنا تحدث عن مغفرة أي ذنب ارتكبه المسلم ما أن اجتنبت الكبائر.

الازهر الشريف الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الدكتور أحمد عمر هاشم العشر الأواخر العلماء النبي صلى الله عليه

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