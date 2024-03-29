خلافات على فلوس| قرار عاجل بشأن المتهم بقـ.ـتل جزار حلوان

قررت جهات التحقيق حبس المتهم بقـ.ـتل جزار بمنطقة حلوان بسبب خلافات مالية بينهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات حدوث مشادة كلامية بين مالك محل جزارة - مقيم بدائرة القسم مصاب بجروح متفرقة، وعاملبمحل جزارة - مقيم بدائرة القسم -توفى متأثرًا بإصابته، وذلك بسبب خلافات مالية بينهما، تطورت لمشاجرة تعدىخلالها كلٌ منهما على الآخر بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، نتج عن ذلك الإصابات المشار إليها ووفاة أحدهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور.. وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، تم اتخاذالإجراءات القانونية.