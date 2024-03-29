مكنش في الشقة| ماس كهربائى وراء حريق منزل نجل الفنان فؤاد المهندس

كشفت معاينة الأولية، لحريق شقة نجل الفنان فؤاد المهندس، أن الحريق اندلع أثناء عدم تواجده فى الشقة اثر ماس كهربائي ، وأثناء عودته فجر اليوم وجد النيران مشتعلة داخل الشقة وحاول إطفائها ولكنه أصيب بحالة اختناق جراء الأدخنة الكثيفة بالمكان، ونقل علي أثرها إلى المستشفي ليتم إسعافه.

وأوضحت المعاينة، أن رجال الحماية المدنية انتقلوا الي موقع الحريق وبصحبتهم سيارات الاطفاء والاسعاف وتمتالسيطرة علي الحريق بالكامل.

وكانت قوات الحماية المدنية نجحت في السيطرة علي حريق نشب في شقة بالزمالك مملوكة للراحل فؤاد المهندس ويقيم فيها نجله ، وتعرض نجله لإصابة قوية نتيجة الحريق وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وتواصل قوات الحماية المدنية تبريد الشقة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.