تفاصيل إحالة أوراق "عبدو" المتهم بقـ.تل سائق وسرقته إلى المفتى

قضت محكمة جنايات القاهرة، بإحالة أوراق عاطل إلى مفتى الجمهورية لأخذ رأيه الشرعى في إعدامه، لاتهامه بقتل سائق وسرقته، وحددت المحكمة جلسة 30 إبريل المقبل للنطق بالحكم.



كانت النيابة العامة أحالت 5 متهمين، هم «عبدالرحمن.أ» «محمد.ع» «يوسف.ش» و«محمد.أ»، و«سالم.ع»،بالقتل العمد وسبق الاصرار والترصد وارتكاب واقعة سرقة إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة قتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار وسرقته سيارته في الطريق العام بالتجمع الخامس.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين الأول والثاني اشتركا في قتل المجني عليه «زكريا حمدي السيد أبوالعزم» عمدا معسبق الإصرار، بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل أي من قائدي السيارات الأجرة، وأعدا لهذا الغرض سلاحين أبيضينواستوقفا المجني عليه مدعيين رغبتهما في توصيلهما بالسيارة قيادته إلى مكان ما، وما إن سنحت لهما الفرصةأشهرا في وجهه سلاحيهما وعاجله الأول من خلفه بعدة طعنات استقرت في أماكن متفرقة بجسده وانزلاه منالسيارة وقام الثاني بمناولة الأول سكين ذبح بها المجني عليه قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقريرالصفة التشريحية التي أودت بحياته- وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهما ليلًا في ذات الزمان والمكانسرقا المبلغ المبين مقداراً بالتحقيقات والمملوك للمجني عليه، وكذا هاتفه المحمول والسيارة قيادته المملوكةللمجني عليه على إبراهيم أحمد، وذلك في الطريق العام وكان كل منهما يحمل سلاحاً النيابة العامة.



وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم الثالث اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب جنايةالقتل العمد المسبوقة بالإصرار عليه والمقترنة بجناية السرقة، موضوع الاتهام السابق بأن حضر لهما بناء على اتفاقمسبق ليقود السيارة المستولى عليها فتمت هذه الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

واشترك المتهم الرابع بعلم بوقوع جناية القتل العمد المسبوقة بالإصرار عليه والمقترنة بجناية السرقة موضوعالاتهام الأول وأعان المتهمين الأول، والثاني، والثالث على الفرار من وجه القضاء بأن أقلهم بسيارة نقل قيادته إلىالمكان الذي تم ضبطهم به وأحرق متعلقات المجني عليه الموصوفة بالتحقيقات .