سلاح ومخدرات | حكم رادع لمسجل خطر الزاوية الحمراء

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة مسجل خطر بالسجن المشدد 3 سنوات ، لاتهامه بحيازة سلاح ناري بدون ترخيص ومخدرات بمنطقة الزاوية الحمراء.



وكان قسم الزوايا الحمراء تلقى معلومات يفيد فيها قيام مسجل خطر بحيازة سلاح ناري، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة تمكنت قوات الأمن بضبط المسجل خطر وبتفتيشه عثر على سلاح ناري وطلقات نارية لذات العيار.



وبمواجهته اعترف بحيازة السلاح الناري بهدف السرقة وإرهاب المارة لأخذ متعلقاتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.