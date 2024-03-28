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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قفل عليهم باب غرفة النوم|تفاصيل مرعبة وحكم رادع للمتهم بالتعدى على ابنة شقيقه

صدى البلد

قضت محكمة جنايات قسم الجيزه، بالسجن المشدد 15 سنة لـ"ن . خ"، 36 سنة، عاطل، لاتهامه بالتعدى على طفـ.لة "ابنة شقيقه" بالقوة بأن أوصد باب المسكن محل الواقعة بقصد إبعادها عن ذويها وأعين الرقباء، وما إن ظفر بها تعدى عليها تحت تهديد سلاح أبيض "سكين" مستغلا براءتها وحداثة سنها حال كونه من أحد المتوليين تربيتها.

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وقالت المجنى عليها "و.ك" 15 سنة، إن المتهم اصطحبها لغرفة نومه عنوة وأوصد الباب وتعدى عليها تحت تهديد سلاح أبيض.

وقال عمر أيمن معاون مباحث قسم الجيزة، إن تحرياته السرية توصلت لصحة الواقعة على نحو ما شهد به المجنى عليها، كما تم ضبط مواد مخدرة بحوزة المتهم بقصد التعاطى.

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