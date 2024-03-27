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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

متهم يشـ نق نفسه داخل حمام محكمة مصر الجديدة|ما القصة؟

صدى البلد

أقدم سجين متهم في عدد من القضايا، على شنق نفسه داخل حمام محكمة مصر الجديدة، بنطاق دائرة قسم شرطة النزهة.

وتبين من التحريات أن المتوفي شاب يبلغ من العمر 38 سنة مقيم في منطقة باب الشعرية، اتهم في جنحة مرور وتم ضبطه وعرضه على جهات التحقيق وقررت إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات في القضية.

وأثناء فحص أحوال المتهم تبين أنه مطلوب في 7 قضايا سرقة وتم نقله إلى محكمة مصر الجديدة، لإجراء معارضة على القضايا المتهم فيها، ولكن المتهم استغل تواجده في دورة المياه وشنق نفسه داخلها وتوفى في الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

وأمرت جهات التحقيق إيداع الجثمان بمشرحة زينهم لإعداد تقرير الصفة التشريحية حول الوفاة.

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البداية..
 

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من شرطة النجدة، بوجود متوفى داخل محكمة مصر الجديدة بميدان المحكمة بنطاق دائرة قسم شرطة النزهة.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثر على جثة شخص يرتدي كامل ملابسه ولا توجد به إصابات ظاهرية سوى حز حول الرقبة نتيجة شنق.

وتبين إقدامه على الانتحار قبل عرضه على المحكمة، بينما يقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وأمن المحكمة للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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