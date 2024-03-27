سلاح وذخيرة| حكم رادع لمتهم في مصر القديمة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه لمتهم بحيازة سلاح ناري في مصر القديمة.

صدر حكم المحكمة برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، وأمانة سر محمد طه والسيد حسن.

كانت المحكمة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمة حيازة سلاح ناري في منطقة مصر القديمة.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 11897 لسنة 2023 جنايات مصر القديمة، المقيدة برقم 2679 كلي جنوب القاهرة، عن قيام المتهم «مؤمن. م»، بحيازته سلاحا ناريا، وتم القبض على المتهم، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة.