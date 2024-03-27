بسبب لعب العيال| المشدد 7 سنوات لعامل شرع في قــــ تل شخصين بالسلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 7 سنوات لإدانته بالشروع في قتل شاب وشقيقه لخلافات بينهما بمنطقة السلام.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة أن المتهم عامل، اعتدى على المجني عليه وأصاب شقيقه بسلاح أبيض خلال مشاجرة بينهما، بسبب لهو الأطفال، وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما.

وكان قسم شرطة السلام تلقى بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين شخصين، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين إصابة شاب وشقيقه بجرح نافذ نتيجة الاعتداء عليهما بسلاح أبيض، خلال مشاجرة مع عامل، وتمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم، ونقل المجني عليهما إلى المستشفى.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.