لحظة وصول سيارات الإسعاف لإنقاذ المصابين في اشتعال الغاز بمحطة الصرف الصحي بالمرج

شب، منذ قليل، حريق في محطة الصرف الصحي بمنطقة المرج، حيث تم التعامل الفوري مع النيران من قبل قوات الحماية المدنية بالقاهرة، وجار السيطرة على الحريق.



وأصيب 5 أشخاص فى حادث انفجار واندلاع حريق في محطة صرف صحي المرج الجديدة بمنطقة القلج التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، والمرتبطة بثلاث محطات وهي الخانكة والخصوص والمرج، وتم نقلهم إلى المستشفيات المختصة لتلقي العلاج.

وكشف المعاينة الأولية لحادث اندلاع محطة صرف صحي المرج بالقليوبية حدوث تسريب غاز فى خط صرف 1200م وإحدى خطوط شركات البترول ضمن صرف القاهرة الكبري بسبب حدوث اختلاط خطوط الصرف بالمواد البترولية، ما أدى إلى حدوث التسريب وحريق بالمحطة، وتمت السيطرة على الحريق.

وقال أحد الشهود العيان على حريق محطة الصرف الصحي بمنطقة المرج، إنه استيقظ على صوت انفجار شديد مسحوب بنيران كبيرة بمحطة رفع القاهرة بالخصوص.

وكشف أن الانفجار الكبير داخل المحطة نتج عنه تحطم بعض واجهات المنازل الزجاجية.

و‏تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً، صباح اليوم الأربعاء، بنشوب حريق في محطة الصرف الصحي بدائرة قسم شرطة المرج.

على الفور تم توجيه ثلاث سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ.

وجار تعامل القوات مع مصدر النيران لمنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة.

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