شاهد.. لحظة اشتعال النيران بمخازن الغاز في محطة الصرف الصحي بالمرج

شب منذ قليل حريق في محطة الصرف الصحي بمنطقة المرج حيث تم التعامل الفوري مع النيران من قبل قوات الحماية المدنية بالقاهرة وجاري السيطرة على الحريق. .

وكشفت المعاينة الأولية لحادث اندلاع محطة صرف صحي المرج بالقليوبية حدوث تسريب غاز فى خط صرف 1200م وإحدى خطوط شركات البترول ضمن صرف القاهرة الكبري بسبب حدوث اختلاط خطوط الصرف بالمواد البترولية مما أدى إلى حدوث التسريب وحريق بالمحطة وتم السيطرة على الحريق .

قال أحد الشهود العيان علي حريق محطة الصرف الصحي بمنطقة المرج ، انه استيقظ علي صوت انفجار شديد مصحوب بنيران كبيرة بمحطة رفع القاهرة بالخصوص، وكشف ان الانفجار الكبير داخل المحطة، نتج عنه تحطم بعد وجهات المنازل الزجاجية.



وأصيب 5 أشخاص فى حادث انفجار واندلاع حريق في محطة صرف صحي المرج الجديدة بمنطقة القلج التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية والمرتبطة بثلاث محطات وهي الخانكة والخصوص والمرج ، وتم نقلهم الى المستشفيات المختصة لتلقي العلاج.

‏تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً صباح اليوم الأربعاء بنشوب حريق في محطة الصرف الصحي بدائرة قسم شرطة المرج على الفور تم توجيه ثلاث سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ .

وجاري تعامل القوات مع مصدر النيران لمنع امتدادها إلى المنشات المجاورة.