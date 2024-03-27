واجهات المنازل ادمرت| شاهد عيان يروي ما حدث بحريق محطة الصرف الصحي بالمرج

شب منذ قليل حريق في محطة الصرف الصحي بمنطقة المرج حيث تم التعامل الفوري مع النيران من قبل قوات الحماية المدنية بالقاهرة وجاري السيطرة على الحريق .

قال أحد الشهود العيان على حريق محطة الصرف الصحي بمنطقة المرج ، إنه استيقظ على صوت انفجار شديد مصحوبا بنيران كبيرة بمحطة رفع القاهرة بالخصوص.



وكشف أن الانفجار الكبير داخل المحطة، نتج عنة تحطم بعد واجهات المنازل الزجاجية، موضحاً يتم السيطرة علي الحريق.



وأوضح أن المحطة هي المسؤلة عن رفع الصرف الصحي من مناطق كثيرة بالقاهرة إلي محطة تحلية الجبل الأصفر ، والآن جاري العمل علي إعادة صيانة المحطة لسرعة العمل.





‏تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً صباح اليوم الأربعاء بنشوب حريق في محطة الصرف الصحي بدائرة قسم شرطة المرج على الفور تم توجيه ثلاث سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ .

وتعاملت القوات مع مصدر النيران لمنع امتدادها إلى المنشات المجاورة.