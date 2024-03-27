ندب المعمل الجنائي لفحص حريق محطة الصرف الصحي بالمرج ..صور

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائى لفحص اندلاع حريق فى شب في محطة صرف صحي المرج الجديدة بمنطقة القلج التابعة لمركز الخانكة بالقليوبية والمرتبطة بثلاث محطات وهي الخانكة والخصوص والمرج وذلك للوقوف على أسباب الحريق وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.



وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من عمليات النجدة بحدوث انفجار داخل محطة صرف صحي المرج الجديدة بمنطقة القلج التابعة لدائرة مركز شرطة الخانكة والمرتبطة بثلاث محطات هما المرج والخصوص والخانكة.



وعلي الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق وتم الدفع ب 5 سيارات إطفاء، تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، فيما تم الدفع ب4 سيارات إسعاف، وتبين إصابة 3 أشخاص وجرى نقلهم لمستشفيات الخانكة والسلام لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

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