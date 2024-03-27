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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اعتدى عليه بوحشية| القصة الكاملة لقيام عامل بهتك عرض طفـ ل السلام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات لإدانته بهتك عرض طفل في منطقة السلام.
 

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وجاء في تحقيقات النيابة العامة أن المتهم، قام بتهديد واستخدام القوة لهتك عرض الطفل، حيث اختطفه بالقوة من أمام منزله، ومزّق المتهم ملابس الطفل واعتدى جنسيًا عليه بوحشية .


 

البداية..

عندما تلقي قسم شرطة السلام بلاغا من أسرة الطفل يفيد في بقيام عامل بهتك عرض ابنهما، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر وتولت النيابة التحقيقات التي إحالته إلى المحاكمة التي أصدرت حكمها فيما سبق.

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