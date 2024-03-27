عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النار بتزيد .. الغاز ولع في محطة الصرف الصحي بالمرج|شاهد

صدى البلد

شب منذ قليل حريق في محطة الصرف الصحي بمنطقة المرج حيث تم التعامل الفوري مع النيران من قبل قوات الحماية المدنية بالقاهرة وجاري السيطرة على الحريق .

شاهد.. لحظة اشتعال النيران بمخازن الغاز في محطة الصرف الصحي بالمرج

السيطرة على حريق بمحطة الصرف الصحي في المرج الجديدة

وكشفت المعاينة الأولية لحادث اندلاع محطة صرف صحي المرج بالقليوبية حدوث تسريب غاز فى خط صرف 1200م وإحدى خطوط شركات البترول ضمن صرف القاهرة الكبري بسبب حدوث اختلاط خطوط الصرف بالمواد البترولية مما ادي الى حدوث التسريب وحريق بالمحطة وتم السيطرة على الحريق .


قال أحد الشهود العيان علي حريق محطة الصرف الصحي بمنطقة المرج ، انه استيقظ علي صوت إنفجار شديد مصحوب بنيران كبيرة بمحطة رفع القاهرة بالخصوص،  وكشف ان الانفجار الكبير داخل المحطة،نتج عنة تحطم بعد واجهات المنازل الزجاجية.


وأصيب 5 أشخاص فى حادث انفجار واندلاع حريق في محطة صرف صحي المرج الجديدة بمنطقة القلج التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية والمرتبطة بثلاث محطات وهي الخانكة والخصوص والمرج ، وتم نقلهم الى المستشفيات المختصة لتلقي العلاج.
 

‏تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً  صباح اليوم الأربعاء بنشوب حريق في محطة الصرف الصحي بدائرة قسم شرطة المرج على الفور تم توجيه ثلاث سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ .

وجاري تعامل القوات مع مصدر النيران لمنع امتدادها إلى المنشات المجاورة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع أسعار السلع 30% بعد 48 ساعة بتنسيق حكومي.. تعرف على القائمة الجديدة

تدمير واجهات المنازل| شاهد عيان يروي تفاصيل حريق محطة الصرف الصحي بالمرج

من تلك الثانية| مشاهد لبداية انتقال النيران في الغاز بمحطة الصرف الصحي بالمرج الجديدة

ألفاظ وعلاقات خارجة.. مفاجآت في تحقيقات النيابة بشأن قضية فتاة الشروق

المعدن الأصفر يتراجع| انخفاض جديد في أسعار الذهب

بيان عاجل من المستشفى المُعالج للاعب أحمد رفعت نجم فيوتشر

نسي محمد صلاح.. أحمد موسى يوجه سؤالًا مثيرا للجدل بشأن تصريحات حسام حسن

حادث الخصوص| القصة الكاملة لحريق محطة الصرف الصحي.. تحرك عاجل وهذه أسباب الواقعة

موضوعات متعلقة

شاهد.. لحظة اشتعال النيران بمخازن الغاز في محطة الصرف الصحي بالمرج

السيطرة على حريق بمحطة الصرف الصحي في المرج الجديدة

تدمير واجهات المنازل| شاهد عيان يروي تفاصيل حريق محطة الصرف الصحي بالمرج

نظر استئناف دعوى إثبات نسب طفل إسلام جابر.. اليوم

اعتدى عليه بوحشية| القصة الكاملة لقيام عامل بهتك عرض طفـ ل السلام

تابعة لتنظيم القاعدة.. اليوم محاكمة متهم بـ «خلية دمياط الإرهابية»

جنح مستأنف المقطم تؤيد حبس المتهمين بـ سرقة مجوهرات ميرهان حسين

بعد قليل.. استئناف المتهمين بسرقة شقة ميرهان حسين على حكم حبسهم| تفاصيل

ترشيحاتنا

مارلون براندو بطل فيلم العراب.. لماذا رفض استلام جائزة الأوسكار عن الفيلم؟

بعد مباراة كرواتيا.. مجدي عبد الغني يسأل الجمهور عن منتخب مصر

تسريب مواد بترولية.. محافظة القاهرة تكشف كواليس حريق عدد من محطات الصرف الصحي

الزراعة تزف بشرى سارة حول أسعار اللحوم.. كم بلغ ثمن الكيلو؟

تقارير إسرائيلية: المفاوضات حول صفقة الأسرى في قطر وصلت إلى طريق مسدود

صاحب الفكرة العبقرية في غزوة الخندق.. من هو الصحابي سلمان الفارسي؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن تناول العرقسوس على الإفطار

بشرى سارة| تراجع أسعار السيارات.. ماذا يحدث بالسوق؟

الغضب المستمر والرغبة في إيذاء الآخر.. 5 علامات تكشف حب الكراهية

حلا شيحة تنشر صورا من مشاهدها مع خالد النبوى في إمبراطورية ميم

فيديو

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

عفريت رخيص.. حمادة هلال يداعب حمزة العيلى في كواليس مسلسل المداح

بعيد الفطر.. عمرو يوسف فى مواجهة كوميديا هشام ماجد وعلي ربيع والفيشاوى

صفع الوجه والضرب بالحذاء.. مدربون اعتدوا على لاعبيهم آخرهم المدير الفني للجزائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ