تعدي عليها جنسيًا |تفاصيل واقعة هت ك ع رض فتاة البساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس غيابيًا بالسجن المشدد 15 سنة للمتهم بهتك عرضطفلة في منطقة مصر القديمة.



صدر حكم المحكمة برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبوعيدة وخالدعبدالغفار النجار، وأمانة سر محمد طه والسيد حسن.



كانت المحكمة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمة هتك عرض طفلة في مصر القديمة.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 7495 لسنة 2023 جنايات مصر القديمة، المقيدة برقم 2587 كلي جنوبالقاهرة، عن قيام المتهم «مصطفي . م» بهتك عرض طفلة والتعدي عليها جنسيًا، على الفور تم إبلاغ رجالالمباحث، وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.