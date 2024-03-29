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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران توقع بروتوكول مع N.S.A.S Travel لتطوير طرق التوزيع للحجوزات

صدى البلد

وقعت مصر للطيران بروتوكول تعاون مع شركة N.S.A.S Travel وذلك لتفعيل Access of Using NDC API-OUT بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تطوير وتحسين طرق التوزيع لحجوزات الرحلات الجوية، وذلك في ضوء توجه مصرللطيران نحو التوسع في تغطية الأسواق العالمية بأحدث طرق التوزيع للوصول لأسواق جديدة وزيادة كفاءة الحجز وتوسيع قاعدة العُملاء وذلك دعماً لحركة السياحة والسفر عبر المطارات المصرية.

يأتي ذلك استكمالاً لاستراتيجية التطوير المُستمرة التي تنتهجها مصر للطيران والتي تأتي على رأس أولوياتها تطوير قنوات البيع المتنوعة ومن ضمنها قنوات التوزيع الجديدة NDC (EGYPTAIR Retailing System- ERS).

حضر مراسم التوقيع من جانب مصرللطيران عمرو عدوي رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية وأمير طه مدير عام الإدارات العامة للشئون المالية ومحمد الفولي مدير مشروع قنوات التوزيع الجديدة- NDC.

ومن جانب شركة N.S.A.S  المهندس سيف بهجت رئيس الشركة والمهندس طارق عدوي وخالد جاد.  

ومن جانبه صرح عمرو عدوي رئيس قطاع الشئون التجارية بأن توقيع هذا البروتوكول يعد خطوة هامة للاستفادة من  EGYPTAIR NDC مشيراً إلى أنه يتطلع إلي تحقيق المزيد من النجاحات والنتائج الإيجابية والتي ستعود بالفائدة علي الجانبين.

كما رحب المهندس سيف بهجت رئيس شركة  N.S.A.S Travel بتوقيع البروتوكول مع شركة مصر للطيران مؤكدًا علي بذل المزيد من العمل لإنجاح الاتفاق وزيادة حجم المبيعات علي شركة مصرللطيران.

يُعزز برنامج NDC من قدرة التواصل بين شركات الطيران ووكلاء السياحة والسفر(B2B) سواء شركات السياحة المُعتمدة (IATA) أو غير المُعتمدة (Non IATA)، حيث تتيح المنصة الخاصة بمصرللطيران ers.egyptair.com تقديم جميع الخدمات ذات المُحتوى المتنوع مثل عرض صور وفيديوهات بجودة وتقنية عالية، بجانب عرض مواعيد الرحلات وأسعارها والخدمات الإضافية (Ancillary Services) بشكل أفضل مما هو عليه الآن من خلال أنظمة التوزيع العالمية (GDSs).

 

 

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