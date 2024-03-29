إعلام عبري: اعتقال إسرائيلي في ماليزيا لمحاولته تنفيذ عملية اغتيال

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بأن السلطات في ماليزيا اعتقلت مواطنا إسرائيليا دخل البلد الآسيوي؛ بهدف اغتيال مواطن إسرائيلي آخر.

وقالت الشرطة الماليزية، إنها ألقت القبض على مواطن إسرائيلي (36 عاما) أمس الأول الأربعاء في ماليزيا؛ بعد دخوله البلاد لتنفيذ عملية اغتيال، حسبما ذكر موقع والا العبري.

وأكدت الشرطة الماليزية أن الرجل اعترف بأن هدفه كان اغتيال إسرائيلي آخر، وتم إخطار وزارة الخارجية الإسرائيلية بشأن الاعتقال، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويمنع الإسرائيليون من دخول ماليزيا، وكشف التحقيق أنه دخل البلاد بجواز سفر فرنسي ولم يقدم جواز سفره الإسرائيلي إلا في أثناء استجوابه.

وألقي القبض على الرجل وبحوزته 6 بنادق و200 رصاصة، وأن خلفية محاولة الاغتيال، هي خلاف عائلي.