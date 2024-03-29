الولايات المتحدة تفرض قيودا على تأشيرة الدخول لـ10 مسئولين سوريين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة فرضت قيودا على التأشيرة ضد 10 مسؤولين من سوريا.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن فرض القيود لأن الولايات المتحدة تعتقد أن هؤلاء الأشخاص "متورطون في انتهاكات حقوق الإنسان"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.

وأضاف ميللر: "يتخذ وزير الخارجية الأمريكي خطوات لفرض قيود على التأشيرة ضد عشرة مسؤولين حكوميين وأفراد من أسرهم لتورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن سلطات الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركة أليس الروسية كجزء من القوائم المقيدة لكوريا الشمالية.