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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تفرض قيودا على تأشيرة الدخول لـ10 مسئولين سوريين

المتحدث باسم وزارة
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة فرضت قيودا على التأشيرة ضد 10 مسؤولين من سوريا.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن فرض القيود لأن الولايات المتحدة تعتقد أن هؤلاء الأشخاص "متورطون في انتهاكات حقوق الإنسان"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.

وأضاف ميللر: "يتخذ وزير الخارجية الأمريكي خطوات لفرض قيود على التأشيرة ضد عشرة مسؤولين حكوميين وأفراد من أسرهم لتورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن سلطات الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركة أليس الروسية كجزء من القوائم المقيدة لكوريا الشمالية.

الولايات المتحدة تاشيرة الدخول مسؤولين سوريين وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر

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