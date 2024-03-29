مشيرة خطاب: فعالية «حكاية خير» تعبر عن قوة التلاحم المصري مع الشعب الفلسطيني

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن فعالية حكاية خير تعبير عن مساندة الشعب الفلسطيني، الذي يمر بمحنة ليست جديدة علينا، وهي حرب ممتدة منذ أكثر من 75 عاما، متابعة: «إن شاء الله الحق الفلسطيني سيعود، ولا يضيع حق وراءه نضال».

وأضافت خلال كلمتها في فعالية «حكاية خير»، وتعرضها قناة إكسترا نيوز: «الجهات المشاركة في هذه الفاعلية تعبر عن قوة التلاحم المصري مع الشعب الفلسطيني، والمجلس القومي لحقوق الإنسان مع مجلس القبائل والعائلات المصرية ووزارتي التضامن والشباب والمجلس القومي للطفولة والأمومة، جهات تمثل عظمة الشعب المصري والتزام مصر بدعم شعب فلسطين».

وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أنه «رغم المحنة القاسية التي يمر بها الشعب الفلسطيني، فإن التأييد الدولي لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية يزداد، كان آخرها تقرير المقرر الخاص بالأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي سردت فيه المآسي والمصاعب التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، والانتهاكات الصارخة التي ترتكبها سلطة الاحتلال انتهاكات تخرق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان».

وشددت مشيرة خطاب، على أن «الدولة الفلسطينية المستقلة آتية، وشاهدنا دولا كانت تاريخيا تساند إسرائيل، اليوم تخرج فيها مظاهرات شعبية حاشدة تساند حقوق الشعب الفلسطيني».