عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مشيرة خطاب: فعالية «حكاية خير» تعبر عن قوة التلاحم المصري مع الشعب الفلسطيني

مشيرة خطاب
مشيرة خطاب

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن فعالية حكاية خير تعبير عن مساندة الشعب الفلسطيني، الذي يمر بمحنة ليست جديدة علينا، وهي حرب ممتدة منذ أكثر من 75 عاما، متابعة: «إن شاء الله الحق الفلسطيني سيعود، ولا يضيع حق وراءه نضال».

txt

مشيرة خطاب أمام الشيوخ: دستور 2014 الأرقى في تاريخ الحياة النيابية

txt

مشيرة خطاب: الإدانات العالمية لإسرائيل بمثابة انتصار دبلوماسي للعرب

وأضافت خلال كلمتها في فعالية «حكاية خير»، وتعرضها قناة إكسترا نيوز: «الجهات المشاركة في هذه الفاعلية تعبر عن قوة التلاحم المصري مع الشعب الفلسطيني، والمجلس القومي لحقوق الإنسان مع مجلس القبائل والعائلات المصرية ووزارتي التضامن والشباب والمجلس القومي للطفولة والأمومة، جهات تمثل عظمة الشعب المصري والتزام مصر بدعم شعب فلسطين».

وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أنه «رغم المحنة القاسية التي يمر بها الشعب الفلسطيني، فإن التأييد الدولي لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية يزداد، كان آخرها تقرير المقرر الخاص بالأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي سردت فيه المآسي والمصاعب التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، والانتهاكات الصارخة التي ترتكبها سلطة الاحتلال انتهاكات تخرق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان».

وشددت مشيرة خطاب، على أن «الدولة الفلسطينية المستقلة آتية، وشاهدنا دولا كانت تاريخيا تساند إسرائيل، اليوم تخرج فيها مظاهرات شعبية حاشدة تساند حقوق الشعب الفلسطيني».

مشيرة خطاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد فوز الأهلي على سيمبا التنزاني

رد فعل قوي من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على سيمبا التنزاني

"الشمس مش هتظهر"| حكاية ظاهرة تضرب العالم خلال أيام.. وهذا موقف مصر

سبب إلغاء قرآن الجمعة من الإذاعة اليوم.. تفاصيل

خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا يخص الجنسية السعودية.. تفاصيل

قرار عاجل من الفيفا مع الأهلي بسبب إمام عاشور

هل الموجة انتهت.. هيئة الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس السبت

رقم خرافي| تعرف على حجم ثروة محمد صلاح.. وهذه قائمة أغنى لاعبي العالم

ترشيحاتنا

أول رد من كولر بعد فوز الأهلي على سيمبا..وهذا موقف الدوليين

إحصائية صادمة تضع هالاند ومحمد صلاح خارج أفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي

الزمالك عزبة خاصة.. رد جرئ من أمير مرتضي منصور على هذة الإشاعة

مصري يتبرع بـ 5 ملايين جنيه إسترليني لحزب المحافظين وسوناك يمنحه لقب الفروسية

حكاية خير برعاية مجلس القبائل ..100 شاحنة ومساعدة 7 آلاف على الزواج

ملتقى الأزهر: حقوق المرأة نصف المجتمع.. وإعداد وتربية للنصف الآخر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتختفي خالص.. أضرار خطيرة لـ الكسوف الكلي للشمس

جمال شعبان يهاجم برنامج رامز جلال.. لهذا السبب

عشبة مهملة تعالج 7 مشكلات شائعة .. المعدة والتوتر أبرزها

بشرى سارة للمصريين .. وهذه السيارة في متناول الجميع | ماذا يحدث بالأسواق

فيديو

هلا السعيد: فتحي عبد الوهاب إضافة مميزة لـ المداح 4| خاص

حقيقة صرف 700 جنيه معاش شهري للمطلقات والأرامل.. ما القصة؟

اتخانقنا ومستحيل نرجع .. هشام ماجد يكشف سبب انفصاله عن أحمد فهمي

بعد مقلب رامز جلال .. يسرا اللوزي تنشر فيديو مثيرا من الكواليس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ