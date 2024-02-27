مشيرة خطاب: الإدانات العالمية لإسرائيل بمثابة انتصار دبلوماسي للعرب

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن القيادة المصرية أدارت الأزمة الفلسطينية الصعبة بكل كفاءة، وقدمت العديد من المساعدات لأهالي قطاع غزة، ودورها في الإفراج عن الرهائن، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين.

وقالت “خطاب”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن العرب انتصروا بشكل دبلوماسي عندما لجأوا لحقوق الإنسان، وذلك من خلال توجيه الإدانات العالمية لإسرائيل بارتكاب أبشع الجرائم ضد المدنيين العزل.

وتابعت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن جوتيريش تحدث عن عجز مجلس الأمن بسبب “الفيتو”، خاصة التي تستخدمه الدول الكبرى، التي تعرقل الحلول للقضية الفلسطينية.