صندوق النقد الدولي يقرر زيادة البرنامج الأصلي لمصر بنحو 5 مليارات دولار

أقر مراجعة البرنامج الاقتصادي

أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التسهيل الائتماني الممدد الذى وقعته مصر مع الصندوق، وزيادة حجم البرنامج.

وجاء في بيان لصندوق النقد أن "المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أكمل المراجعتين الأولى والثانية لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر ووافق على الزيادة".

وأضاف أن "صندوق النقد وافق على زيادة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار مما يسمح للسلطات المصرية بسحب ما يعادل نحو 820 مليون دولار".

وقال الصندوق إن صفقة "القابضة" الاستثمارية البالغة قيمتها 35 مليار دولار في رأس الحكمة ستؤدي إلى "تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات على المدى القريب، وإذا تم استخدامها بحكمة، فإنها ستساعد مصر على إعادة بناء احتياطيات للتعامل مع الصدمات المستقبلية"، وفق ما جاء بالبيان.

وسمح البنك المركزي المركزي بتخفيض سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهراً مقابل الدولار، عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي الشهر الجاري.