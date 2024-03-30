ناقد فني: الأعمال الدرامية في رمضان مشوقة وجذبت الجمهور

أكد الناقد الفني خالد محمود، أن المنصات الإلكترونية لعبت دورا بارزا في تقديم أعمال درامية في موسم رمضان الحالي التي تتكون من 15 حلقة فقط.

وأضاف خالد محمود خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت في تقديم أعمال درامية الموسم الحالي في رمضان مكونة من 15 حلقة جذبت إليها المشاهد المصري والعربي.



وتابع: أعمال المتحدة الدرامية في الموسم الحالي كانت مشوقة وأغلبها محط اهتمام الجمهور.

محتوى شيق

وأضاف الناقظ الفنى أن المسلسلات المكونة من 15 حلقة، خدمت الفكرة وساعدت على تقديم محتوى شيق غير ممطوط.