أزمة نفسية.. نهاية صادمة لـ شاب قفز من البلكونة في الشيخ زايد

لقى شاب مصرعه في الجيزة بعدما قفز من شرفة منزله بمنطقة الشيخ زايد بسبب مروره بأزمة نفسية حادة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بسقوط شاب من شرفة منزله في الشيخ زايد وعلى الفور وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة سقوط شاب في العقد الرابع من العمر من شرفة منزله في الشيخ زايد، بسبب مروره بأزمة نفسية وتم إيداع الجثمان المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

تحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.