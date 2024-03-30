عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نمط حياة صحي.. نصائح للقضاء على الكسل بعد الإفطار فى رمضان

نصائح للتغلب على
نصائح للتغلب على الكسل بعد الفطار

يشعر بعض الأشخاص بالكسل الشديد بعد الأفطار ويرجع ذلك لعدد من الأسباب. كشف موقع هيلثي عن بعض النصائح للتغلب على الكسل بعد الإفطار في شهر رمضان. 

ذكريات ورياح منعشة.. أسباب شعور البعض بالسعادة عند سقوط الأمطار

إعلام إسرائيلي: تغير في موقف وزراء الحكومة يحيي آمال إبرام صفقة مع حماس

نصائح للتغلب على الكسل بعد الإفطار

كشف موقع هيلثي عن بعض النصائح للتغلب على الكسل بعد الإفطار في شهر رمضان:

الإعداد للإفطار: حاول أن تكون مستعدًا للفطار من قبل وقت الأذان، بحيث يكون لديك وجبة صحية ومتوازنة تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة والبروتين والألياف. تجنب تناول الوجبات الثقيلة والدهنية التي قد تؤدي إلى الشعور بالتعب والكسل بعد الأكل.

اشرب الماء بكثرة: حافظ على ترطيب جسمك من خلال شرب الكمية المناسبة من الماء بين الإفطار والسحور. الجفاف قد يؤدي إلى الشعور بالكسل والتعب، لذا تأكد من شرب الكمية الكافية من الماء خلال الليل.

الحفاظ على نمط حياة صحي: حاول ممارسة النشاط البدني بانتظام، حتى وإن كانت تمارين خفيفة مثل المشي. قضاء بعض الوقت في الهواء الطلق يمكن أن يساعد على تحسين مستوى الطاقة والتخلص من الكسل.

التخطيط والتنظيم: قم بتخطيط أنشطتك ومهامك بشكل جيد. حدد أهدافًا واضحة لنفسك وخطط لتحقيقها. قد يساعدك ذلك على الشعور بالحيوية والحفاظ على النشاط.

استغلال وقت الصباح: حاول الاستفادة من وقت الصباح بعد السحور للقيام بأنشطة هادفة ومفيدة. قد تشعر بمزيد من الحيوية والنشاط في هذا الوقت، لذا قم بإتمام المهام الهامة أو ممارسة النشاطات التي تستمتع بها.

تنويع النشاطات: حاول أن تتنوع في الأنشطة التي تمارسها بعد الفطار. قد يساعد تغيير الروتين وممارسة أنشطة مختلفة في تحفيزك والابتعاد عن الشعور بالكسل والروتينية.

النوم الكافي: يجب أن تهتم بالحصول على قسط كافٍ من النوم خلال شهر رمضان. حاول أن تنام لمدة تتراوح بين 7-8 ساعات في اليوم، حيث يمكن أن يساعد النوم الجيد في زيادة مستوى الطاقة والتخلص من الكسل.

تذكر أن كل شخص يمكن أن يختلف فيما يناسبه، لذا قد تحتاج إلى تجربة وضبط النصائح حسب احتياجاتك الشخصية.

النصائح الكسل الفطار نصائح للتغلب على الكسل بعد الفطار في شهر رمضان نصائح للتغلب على الكسل الاكل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل قوي من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على سيمبا التنزاني

نزل 3 جنيهات| مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد فوز الأهلي على سيمبا التنزاني

سبب إلغاء قرآن الجمعة من الإذاعة اليوم.. تفاصيل

رقم خرافي| تعرف على حجم ثروة محمد صلاح.. وهذه قائمة أغنى لاعبي العالم

صرفت ملايين على النادي ووالدي بيعمل مشاكل.. أمير مرتضى منصور يكشف أسرار وكواليس عن الزمالك

هل الموجة انتهت.. هيئة الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس السبت

التفاصيل الكاملة لوقوع هزة أرضية في مصر.. هل شعرت بالزلزال؟

موضوعات متعلقة

طرح وطني لإنقاذ الاقتصاد| الوفد يطالب بتحويل 20% من دخل العاملين بالخارج للبنوك

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

ننشر كلمة رئيس المحكمة العليا احتفالا بمرور 10 سنوات على الدستور

«تحديات استثنائية» و«بناء الدولة» أبرز اهتمامات كبار كتاب صحف القاهرة

في ذكرى مولده.. جهود شيخ الأزهر المحلية والعالمية ودوره في دعم الطفل والمرأة

ذكرى ميلاد الإمام المجدد.. شيخ الأزهر قضى عمره في خدمة الدين والوطن ونشر سماحة الإسلام

حكاية التعليم المفتوح وتحويله من شهادة‭ ‬أكاديمية‭ ‬إلى‭ ‬مهنية

المجلس الأعلى‭ ‬للجامعات‮ يرد على شكوى التعليم المفتوح.. ويتخذ قرارا عاجلا

ترشيحاتنا

أشغال شقة ونعمة والعتاولة يتصدرون .. 10 أعمال الأعلي مشاهدة في مصر

صندوق النقد الدولي: تنفيذ خطة قوية في مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

الكومي: لا يوجد خلافات بين محمد صلاح وحسام حسن..وقادرين على تنظيم المحافل الدولية

إيقاف كافة الخدمات.. رسالة من الداخلية للأجانب المتواجدين فى مصر

بدون زجاج خلفي .. شاهد أحدث سيارة تثير الجدل

19 أبريل.. عرض الهروب إلى برلين ضمن مهرجان هوليوود للفيلم العربي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تغيير شعارها.. شاهد لامبورجيني تظهر بشكل جديد

فطارك عندنا.. طريقة عمل طاجن السمك الفيليه بالفريك وشيش طاووق وسمبوسك

الانخفاضات تتوالى.. منتصر زيتون يكشف عن أفضل موعد لشراء سيارة

ضربة للاقتصاد.. إغلاق أعلى ميناء للسيارات في أمريكا

فيديو

هلا السعيد: فتحي عبد الوهاب إضافة مميزة لـ المداح 4| خاص

حقيقة صرف 700 جنيه معاش شهري للمطلقات والأرامل.. ما القصة؟

اتخانقنا ومستحيل نرجع .. هشام ماجد يكشف سبب انفصاله عن أحمد فهمي

بعد مقلب رامز جلال .. يسرا اللوزي تنشر فيديو مثيرا من الكواليس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ