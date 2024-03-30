عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام إسرائيلي: تغير في موقف وزراء الحكومة يحيي آمال إبرام صفقة مع حماس

أرشيفية
أرشيفية

قالت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، إن تغيراً ملموساً طرأ على موقف الوزراء في الحكومة الإسرائيلية، مما يسمح بالتقدم في إنجاز صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس".

وأوضحت الهيئة أن الاجتماع الذي عقد الخميس ظهر فيه هذا التغير، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت لم يغيرا مواقفهما".

وأضافت: "أعرب جميع الوزراء، باستثناء وزير الدفاع ورئيس الوزراء، عن دعمهم للمرونة مع حماس".

ونقلت الهيئة عن رئيس جهاز الموساد دافيد برنياع الذي يقود المفاوضات قوله إن "العامل الحاسم حالياً في الصفقة هي التوافق بشأن عودة سكان شمال قطاع غزة إلى مناطقهم التي نزحوا منها".

واعترض نتنياهو خلال اللقاء على إبداء مرونة في شروط التفاوض مع حماس، بحجة عدم الاستسلام للمطالب التي تطرحها الحركة، كما عارض جالانت توسيع صلاحيات فريق التفاوض، حتى لا يؤدي ذلك إلى تآكل إنجازات الحرب، حسب تعبيره.

وقالت وزيرة المواصلات ميري ريجيف: "يجب بذل كل جهد ممكن لإعادة المحتجزين، حتى على حساب عودة سكان غزة إلى الشمال".

ونقلت الهيئة عن مسؤول مطلع على المفاوضات قوله إن "أهداف الحرب وضعت لتهيئة الظروف لإعادة المحتجزين، وهذا ما يحدث الآن، وعلينا الاستفادة من ذلك دون إضاعة المزيد من الوقت".

وذكرت هيئة البث أنه بعد اجتماع مجلس الوزراء، وجه نتنياهو رئيس الشاباك رونان بار بالذهاب لإجراء محادثات في القاهرة، وفي نفس الوقت توجه رئيس الموساد لإجراء محادثات في قطر، وأبلغ نتنياهو الاثنين أن المحادثات يجب أن تكون في إطار التفويض والصلاحيات التي تم منحها في المرة السابقة.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل قوي من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على سيمبا التنزاني

"الشمس مش هتظهر"| حكاية ظاهرة تضرب العالم خلال أيام.. وهذا موقف مصر

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد فوز الأهلي على سيمبا التنزاني

سبب إلغاء قرآن الجمعة من الإذاعة اليوم.. تفاصيل

رقم خرافي| تعرف على حجم ثروة محمد صلاح.. وهذه قائمة أغنى لاعبي العالم

هل الموجة انتهت.. هيئة الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس السبت

التفاصيل الكاملة لوقوع هزة أرضية في مصر.. هل شعرت بالزلزال؟

هتختفي خالص.. أضرار خطيرة لـ الكسوف الكلي للشمس

ترشيحاتنا

ذكريات ورياح منعشة.. أسباب شعور البعض بالسعادة عند سقوط الأمطار

إعلام إسرائيلي: تغير في موقف وزراء الحكومة يحيي آمال إبرام صفقة مع حماس

طائرة خاصة.. بعثة الأهلي تغادر دار السلام في طريق عودتها إلى القاهرة| صور

احجز ميعاد من البيت.. ما هي الخدمات المتوفرة في وحدات المرور بالمولات؟

ما هي العلامات التي تدل على ليلة القدر.. وهل تصادف اليوم؟

ابراهيم نزل يستحمي في النيل واختفى وأسرته تنتظره على الشط بالمنوفية |فيديو وصور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربة للاقتصاد.. إغلاق أعلى ميناء للسيارات في أمريكا

هتختفي خالص.. أضرار خطيرة لـ الكسوف الكلي للشمس

جمال شعبان يهاجم برنامج رامز جلال.. لهذا السبب

عشبة مهملة تعالج 7 مشكلات شائعة .. المعدة والتوتر أبرزها

فيديو

هلا السعيد: فتحي عبد الوهاب إضافة مميزة لـ المداح 4| خاص

حقيقة صرف 700 جنيه معاش شهري للمطلقات والأرامل.. ما القصة؟

اتخانقنا ومستحيل نرجع .. هشام ماجد يكشف سبب انفصاله عن أحمد فهمي

بعد مقلب رامز جلال .. يسرا اللوزي تنشر فيديو مثيرا من الكواليس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ