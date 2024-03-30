باولو: الصفقات الجديدة قادرة على تحقيق لقب الكونفدرالية لـ الزمالك

أكد حسام باولو، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض قادر على تحقيق الفوز أمام فيوتشر في ذهاب دور ربع نهائي بطولة الكونفدرالية.

وقال باولو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة الزمالك: "الصفقات الجديدة قادرة على تقديم الإضافة للفريق وإسعاد جماهير نادي الزمالك على تحقيق لقب الكونفدرالية هذا الموسم".

مباراة الزمالك وفيوتشر

وأضاف: "مباراة الزمالك وفيوتشر ستكون جيدة لأن الفريقين لديهم نجوم كبار، وجماهير الزمالك متعطشة لحصد البطولات، وجوميز استفاد من فترة توقف الدوري في التعرف على إمكانيات لاعبيه".