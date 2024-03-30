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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بعد تغيير شعارها.. شاهد لامبورجيني تظهر بشكل جديد

لامبورجيني
لامبورجيني

أطلقت العلامة التجارية الشهيرة لامبورجيني مظهرًا جديدًا في إطار استعدادات الشركة لمستقبل كهربائي، جاء ذلك مع إطلاق العلامة التجارية لشعارها المحدث وتحديث هويتها الشركاتية.

يعد هذا التحديث هو الأول لشعار لامبورجيني منذ أكثر من عقدين من الزمان، حيث يُعتبر الثور الأسود والذهبي الشهير رمزًا لقوة وأداء السيارات الرياضية الإيطالية الفارهة، إلى جانب أنه يمثل برج نجم الثور في الفلك، وهو برج مؤسس الشركة فيرتشيو لامبورجيني.

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع للعلامة التجارية تركز على "الاستدامة والتخلص من الانبعاثات الضارة بالبيئة"، حيث تسعى لامبورغيني لتحويل جميع موديلاتها إلى سيارات كهربائية بحلول نهاية عام 2024.

وأوضحت الشركة أن هذا التحديث يهدف إلى تعزيز قيم "الجرأة"، و"المفاجأة"، و"الأصالة" لمهمتها الجديدة المسماة "قيادة البشر نحو المستقبل".

تم تصميم الشعار الجديد بشكل يبرز اسم العلامة التجارية بخطوط أوسع، بينما تم تفصيل الثور الأسطوري بشكل مستقل عن الدرع، مما يعزز وجوده ويمنحه بروزًا أكبر.

ويتميز الشعار الجديد بالألوان الأساسية الأبيض والأسود، مع استخدام اللونين الأصفر والذهبي كتفاصيل. 

ومن المقرر أن يتم استخدام الشعار الجديد على جميع السيارات المستقبلية، ويمثل هذا التحديث "مرحلة جديدة في تميز العلامة التجارية وتوجهها المستقبلي".

لامبورجيني السيارات الكهربائية شعار لامبورجيني

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