هاني حتحوت ينعي أسامة الشاذلي في رسالة مؤثرة

نعى الإعلامي هاني حتحوت، الروائي أسامة الشاذلي في منشور عبر حسابه على أكس.

وكتب: "‏الله يرحمك يا أسامة يا غالي.. الجدع الرقيق المخلص، ربنا يرحمك يا حبيبي ويلحقنا بك في الجنة ويصبر رشا وأولادكم. ‏افتكروا الحبيب أسامة الشاذلي في دعائكم، ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم".

وأعلنت الكاتبة الصحفية رشا الشامي، وفاة زوجها الصحفي والروائي أسامة الشاذلي، بعد صاع طويل مع المرض خلال الفترة الماضية.

وكتبت رشا الشامى، في منشور عبر حسابها على موقع “فيسبوك”: “ربنا يسعدك في الجنة يا حبيبي على قد ما أسعدتني وأسعدت ولادي وحبتهم وربتهم، مع السلامة يا نور عيني يا أسامة يا أحلى راجل في الدنيا”.

وأكملت :"الصلاة على حبيبي ونور عيني أسامة الشاذلي بعد صلاة الظهر في مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، والدفن بمقابر الأسرة طريق السويس - الرحاب".