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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 11 شخصاً خلال اصطدام سفينة بلغارية بجدار في النمسا

صدى البلد

قالت شرطة النمسا ، اليوم السبت ، إن 11 شخصا أصيبوا عندما اصطدمت سفينة سياحية بلغارية بجدار خرساني في حاجز على نهر الدانوب في بلدة اشاخ ان دير دوناو بشمال النمسا خلال الليل.


وأوضح متحدث باسم الشرطة في بلدة إيفردينج القريبة إن نحو 160 راكبا كانوا على متن السفينة التي كانت متجهة من بافاريا في ألمانيا إلى مدينة لينز النمساوية.


وقال المتحدث إن المصابين الأحد عشر نقلوا إلى المستشفى وتمكنت السفينة من مواصلة السير بعد الحادث.

وأضاف المتحدث إنه لم يتضح على الفور مدى خطورة الإصابات.

فيما قالت وسائل إعلام محلية إن ستة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح أقل خطورة ولم تتطلب العلاج في المستشفى.

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