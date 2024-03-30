إصابة 10 عمال في حادث انقلاب أتوبيس بالشرقية

أصيب 10 عمال بكدمات وكسور وسحجات بالجسد إثر وقوع حادث انقلاب أتوبيس 26 عمال تابع لإحدى الشركات بمدينة العاشر بشاطئ ترعة الإسماعيلية.

تم نقل المصابين إلى مستشفى مشتول السوق، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى مشتول السوق يفيد بستقبال كل من "محمد. م"، 28 سنة، و"عادل. س"، 24 سنة، و"حمدي. س"، 30 سنة، و"أحمد. ع"، 35 سنة، و"محمد. س"، 33 سنة، و"مصطفى. م"، 23 سنة، و"أحمد. ي"، 26 سنة، و"محمد. م"، 31 سنة، و"محمود. ط"، 27 سنة، و"محمد. ا"، 26 سنة، مقيمين مشتول السوق، مصابين بكدمات وسحجات بالجسد.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث انقلاب أتوبيس 26 عمال تابع لإحدى الشركات بمدينة العاشر بشاطئ ترعة الإسماعيلية.