القضاء على بعبع الثانوية العامة| مفاجآت سارة للمصريين في رحلة تطوير المناهج والتعليم خلال فترة السيسي الثالثة

تبنت وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خطة طموحة لتحسين و تطوير المناهج التعليمية المقررة على طلاب المدارس في إطار اهتمام الرئيس بتطوير التعليم في مصر .

وتنتظر جميع الأسر مصرية ، استكمال رحلة تطوير المناهج التعليمية لطلاب المدارس ، التي من المقرر أن يستكملها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فترته الرئاسية الثالثة .

نجاحات تحققت في الفترة الرئاسية الماضية للرئيس السيسي بشأن المناهج التعليمية

وبمناسبة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي فترة رئاسية ثالثة لحكم مصر ابتداءً من يوم 3 أبريل المقبل، يستعرض “صدى البلد” أبرز ملامح خطة الدولة المصرية لتطوير المناهج التعليمية لطلاب المدارس في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي

ففي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، نجحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حتى الآن في بداية تطوير المناهج المقررة من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف السادس الابتدائي ، وفقا لنظام التعليم الجديد 2.0، حيث تم تطوير 48 منهجًا جديدًا وفق المعايير الدولية بداية من مرحلة رياض الأطفال ثم مرحلة التعليم الأساسي حيث تم الانتهاء من مرحلة الصف السادس الابتدائي .

ماذا سيحدث في المناهج التعليمية في فترة السيسي الثالثة ؟

من المقرر أن تشهد الفترة الرئاسية الثالثة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، تطوير مناهج المرحلة الإعدادية التي سيتم تطبيقها بداية من العام الدراسي المقبل ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ ، ومن المقرر أن تكون مناهج المرحلة الإعدادية المطورة ضمن نظام التعليم الجديد متناسبة مع متطلبات العصر وبما يتفق مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، من حيث طبيعة الخريج ومحتوى المناهج ومحاور التطوير.

ووفقا لما أكده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، فإن مناهج المرحلة الإعدادية الجديدة ، سوف تتضمن مفاهيم مثل ريادة الأعمال عبر المواد الدراسية المختلفة، كما سيتم التركيزفيها على المهارات والأنشطة العملية والأنشطة الأكاديمية لمراعاة اتجاهات الطلاب وميولهم نحو العمل الفني والتى تظهر في مراحل مبكرة.

معلومات هامة عن مناهج المرحلة الإعدادية الجديدة

الإطار العام لـ مناهج الإعدادية الجديدة، يستهدف التركيز على الكيف وليس الكم وتقدير التعلم العميق، تحقيقا للمزيد من التعلم.

في مناهج الإعدادية الجديدة، تراعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحقيق التوازن بين أنشطة التعلم والمشاركة الإيجابية للطلاب فى الأنشطة الحياتية داخل أسرهم ومجتمعاتهم.

مناهج الإعدادية الجديدة، يتم بناؤها من جانب خبراء التربية والتعليم ومركز المناهج، على أسس علمية وبشكل مخطط ومدروس.

في مناهج الإعدادية الجديدة، تحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على تضمين المرتكزات التي تبنى عليها رؤية مصر الإصلاحية، والتي منها على سبيل المثال المهارات الحياتية والقيم الداعمة لها والقضايا والتحديات التي تواجه مصر كجزء من العالم كالتغيرات المناخية، مع اعتماد الجانب التطبيقي لها للتأكد من قدرة الطلاب على توظيف ما تعلموه، كما تشدد على تحقيق وحدة المعرفة وتكاملها.

مناهج الإعدادية الجديدة سوف تساعد الطالب على أن ينتقل من الحفظ والتكرار إلى الابتكار والإبداع، ومن الاعتماد على الآخرين إلى الاعتماد على الذات وإنتاج المعرفة.

سيتم تقييم الطلاب عن طريق قياس المفاهيم الكبرى واختبار الاستعداد للتعلم الذي يجعل من التعلم رحلة مدى الحياة.

تشمل مناهج الإعدادية الجديدة مفاهيم مثل ريادة الأعمال عبر قطاعات المناهج والمواد الدراسية المختلفة.

تم التركيز على المهارات والأنشطة العملية والأنشطة الأكاديمية لمراعاة اتجاهات الطلاب وميولهم نحو العمل الفني، والتى تظهر في مراحل مبكرة.

و أعلنت الوزارة عن تدريس اللغات الأجنبية منها اللغة الفرنسية والإسبانية والإيطالية والألمانية كلغات ثانية في المدارس الحكومية بداية من الصف الأول الإعدادي، من العام الدراسي 2024 / 2025، بحيث يختار الطالب اللغة الثانية التي يرغب في دراستها من ضمن قائمة اللغات الأخرى.

تطوير مناهج الثانوية العامة للقضاء على “البعبع”

وتخطط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لوصول مناهج نظام التعليم الجديد لصفوف مرحلة الثانوية العامة بدءًا من عام 2027

وتتمثل ‎محاور تطوير الثانوية العامة المقترحة، في 5 محاور رئيسية هي: محور المناهج، ومحور المعلمين، ومحور البنية التحتية والتكنولوجية، ومحور الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية عبر إنشاء منصة تعليمية تضم أفضل المعلمين، ومحور تقييم الطلاب.

و يستهدف المقترح تطوير مرحلة الثانوية العامة بالكامل ، من حيث المناهج، وآليات القبول في الجامعات، ونظم التقويم، واختيار الطالب المسار المناسب لميوله واتجاهاته، مع إمكانية حرية تغيير المسار

و تقوم الرؤية العامة لـ نظام الثانوية العامة الجديد على :

منح الطالب أكثر من فرصة من خلال تعدد محاولات التقييم فضلا عن الإسراع التعليمي ، حتى لا يكون هناك امتحانا واحدا فقط هو ما يحدد مصير الطالب ومستقبله

تعدد المسارات وحرية الاختيار بين المسارات ، ليكون متاح للطلاب أكثر من اختيار حسب ميولهم وقدراتهم

تطوير مناهج الثانوية العامة لإنها وفقا لتصريحات وزير التعليم في أشد حاجة للتطوير

وتم تكليف المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، والمركز القومي للإمتحانات والتقويم التربوي بالإطلاع على البحوث والدراسات التي تمت في مجال تطوير المناهج ونظم وآليات التقييم العالمية.

ويحرص نظام الثانوية العامة الجديد على الربط بين النظام التعليمي وسوق العمل من خلال إمداد الطلاب بالمهارات والمعرفة المتواكبة مع وظائف المستقبل، فضلا عن إمدادهم بالمعلومات الكافية عن القضايا الهامة مثل الأمن المائى، والبيئي، وربط هذه القضايا بأحداث التنمية المستدامة ، وتقوم مناهج نظام الثانوية العامة الجديد على : ريادة أعمال والذكاء الاصطناعي .

وتلقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تكليفا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بجمع كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية محليًا ودوليًا للإستماع ومناقشة كافة الآراء للوصول إلى أفضل الآليات الخاصة بتطوير منظومة الثانوية العامة ، بما يحقق المرونة في المسارات وتعدد محاولات التقييم ورفع المعاناة عن كاهل الأسر وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتنافسية الدولية.

وبناءا على هذه التعليمات الرئاسية ، قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد مؤتمرا قوميا لعمل حوار مجتمعي حول لتطوير منظومة الثانوية العامة قريبا .